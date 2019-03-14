رسائل مزيفة تنتشر بسبب تعطل “فيسبوك”

لندن - الوئام:

انتشرت شائعات تداولها متابعو ورواد مواقع التواوص الاجتماعي بشكل واسع، خلال اليومين الماضيين، بسبب تعطل “فيسبوك” لدى بعض المستخدمين.

وتلقى مستخدمو الموقع آلاف الرسائل التي تدّعي تقديم حل لإعادة تشغيله، تروج لأخبار كاذبة بشأن مستقبل الموقع وطريقة حل العطل التقني، منها رسالة زعمت أن الموقع لن يظل مجانيا بل سيصبح مدفوعا. وأخرى تشرح طريقة لـ”إعادة تفعيل الحساب” تتمثل بأحد الرموز الذي يجب إرساله إلى 20 مستخدم آخر، ومنها رسائل تدعي أن مرسلها هو مارك زوكربرج، مدير “فيسبوك”.

وحذر خبراء من الضغط على روابط غير معروفة لأجل حل مشكلة “فيسبوك”، وأكدوا على ضرورة تجاهل كل الرسائل الواردة لهم وعدم تمريرها إلى الآخرين، ونصحوا باتباع ما يعلنه “فيسبوك” بشأن العطل.

يذكر أن شركة فيسبوك أكدت، الأربعاء، أن بعض المستخدمين في دول مختلفة يواجهون مشكلة في تصفح تطبيقاتها الواسعة الانتشار مثل “إنستجرام” و”واتساب” و”فيسبوك”.

ولجأ الموقع الأشهر في العالم إلى “تويتر” حتى يخبر المستخدمين بأنه يعمل على حل المشكلة التي تأثر بها بعض المستخدمين منذ أكثر من عشر ساعات في أقرب وقت ممكن، وأكد أن المسألة ليست ناجمة عن هجوم لحجب الخدمة.

كما قالت الشركة، التي تجني أغلبية دخلها من الإعلانات، لوكالة “بلومبرغ” إنها ما زالت تدرس الأثر الكامل لهذا العطل “بمافي ذلك احتمال رد الأموال للمعلنين”.