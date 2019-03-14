23 لاعبا في قائمة الأخضر استعدادا لوديتي الإمارات وغينيا

متابعات- الوئام

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدرب يوسف عنبر، للمشاركة في المعسكر الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 26 من الشهر الجاري.

وضمت القائمة، 23 لاعبا هم، مصطفى ملائكة، وعبدالله الصالح، وعبدالله الجدعاني في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: يزيد البكر، ومدالله العليان، ومحمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلطان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ.

وفي خط الوسط: وليد باخشوين، وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامة الخلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب.

وفي الهجوم: عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي خلال معسكره مباراة ودية أمام منتخب الإمارات 21 مارس الجاري في أبوظبي، وأخرى أمام منتخب غينيا الاستوائية، 25 مارس بالرياض.