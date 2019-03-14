التعليقات: 0

23 لاعبا في قائمة الأخضر استعدادا لوديتي الإمارات وغينيا

23 لاعبا في قائمة الأخضر استعدادا لوديتي الإمارات وغينيا
تشكيل منتخب الأخضر أمام البرازيل
weam.co/579688
متابعات- الوئام

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدرب يوسف عنبر، للمشاركة في المعسكر الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 26 من الشهر الجاري.

وضمت القائمة، 23 لاعبا هم، مصطفى ملائكة، وعبدالله الصالح، وعبدالله الجدعاني في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: يزيد البكر، ومدالله العليان، ومحمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلطان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ.

وفي خط الوسط: وليد باخشوين، وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامة الخلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب.

وفي الهجوم: عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي خلال معسكره مباراة ودية أمام منتخب الإمارات 21 مارس الجاري في أبوظبي، وأخرى أمام منتخب غينيا الاستوائية، 25 مارس بالرياض.

روابط ذات صلة

أخضر التايكوندو يحقق ذهبية الكبار

أخضر التايكوندو يحقق ذهبية الكبار

رسمياً: بيتزي يعلن نهاية مسيرته مع الأخضر

رسمياً: بيتزي يعلن نهاية مسيرته مع الأخضر

أول تعليق من بيتزي بعد الخروج من كأس آسيا

أول تعليق من بيتزي بعد الخروج من كأس آسيا

اليابان تحجز مقعدها في ربع نهائي كأس آسيا بالفوز على الأخضر بهدف

اليابان تحجز مقعدها في ربع نهائي كأس آسيا بالفوز على الأخضر بهدف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>