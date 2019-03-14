اليوم.. انعقاد الندوة الدولية لمكافحة العمى بمشاركة خبراء عالميين

متابعات - الوئام:

تعقد الندوة الدولية لمكافحة العمى، اليوم الخميس، وذلك ضمن جلسات اجتماع طب العيون السعودي 2019، الذي سيعقد في فندق الفيصلية بمدينة الرياض.

وأوضح رئيس لجنة مكافحة العمى وعضو مجلس إدارة الجمعية ومنسق الندوة د. معن بن عبد الله البري، أن الدعوة مفتوحة لحضور كافة المهتمين بموضوعات هذه الندوة العلمية التي ستعقد بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) في الساعة 15:45، ومنها محاضرات علمية يقدمها خبراء دوليون منهم البروفيسور John H. Kempen جون كيمبين (الولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها د. معن البري.

وأضاف بأن البروفيسور جون كيمبين هو أحد رواد الأبحاث العلمية المتخصصة في مكافحة الإعاقة البصرية وهو أستاذ طب وجراحة العيون والمدير الطبي بكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيقدم المحاضرة الرئيسية والخاصة بـ «درع سمو الأمير عبد العزيز بن أحمد لمكافحة العمى» ويتناول فيها التعريف بثقل وحجم المعاناة العالمية التي تنشأ بسبب حدوث الإعاقات البصرية الناتجة عن الاصابة بمرض التهاب الطبقة العنبية “.

ثم يتحدث الدكتور محمد بن علي الشمراني استشاري طب عیون الأطفال والحول والتھابات عنبیة العین بمستشفى الملك خالد التخصصي للعیون ورئیس قسم طب عیون الأطفال بمستشفى الملك خالد التخصصي للعیون سابقا، وموضوع محاضرته عن: “إحصائیات حدیثة حول التھابات عنبیة العین في المملكة العربیة السعودیة، توزیعھا الدیموغرافي والمسببات”.

ويشارك بالندوة البروفيسور آمود جوبتا Amod Jupta ( الهند) وهو أستاذ وعميد معهد العلوم الطبية والأبحاث سابقا في ولاية شانديجارا بالهند وقد ترأس قسم العيون لسنوات طويلة وله فضل إنشاء مركز العيون المتقدم في شانديجارا وهو من أشهر من خدموا أبحاث العيون الإكلينيكية في تخصص الشبكية وأمراض العنبية.

ويقدم البروفيسور جوبتا بالندوة محاضرة عن “إحصاءات عن الإعاقة البصرية الناشئة عن مرض الدرن على مستوى العالم” ويعقبها محاضرة يقدمها الأستاذ الدكتور/ عبدالله الفواز رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، وموضوعها عن أسباب الإعاقة البصرية الناتجة عن مرض التهاب الطبقة العنبية، ثم يتحدث الدكتور/ حسن الذيبي استشاري أول طب العيون والشبكية ورئيس مجموعة الشبكية السعودية،عن “الإعاقة البصرية بسبب ترشح الشبكية نتيجة لمضاعفات التهابات الطبقة العنبية”.

ويوضح الدكتور/ معن البري أن مرض التهاب (الطبقة العنبية) هو أحد الالتهابات المناعيَّة المنتشرة في معظم دول العالم وتتسبب في ما بين 5 إلى 10 بالمائة من حالات الإعاقة البصرية بالمملكة وبالعالم. وهو من الأمراض المعضلة بسبب صعوبة تشخيصها ومعالجتها كما أن التأخر في التشخيص ينشأ عنه مضاعفات شديدة، إضافة لخطر التأخر في تحويل المريض للطبيب المتخصص والتأخر بالتالي في إعطاء المريض العلاج المناسب في وقته الحاسم، ويتسبب عن كل ذلك حدوث إعاقة بصرية دائمة وغير قابلة للاسترجاع في معظم تلك الحالات.

ويضيف الدكتور معن البري أنه لذلك جاءت أهمية مناقشة هذا الموضوع في هذه الندوة الدولية التي تأتي ضمن البرنامج العلمي لـ “اجتماع طب العيون السعودي 2019” ، لإلقاء الضوء على طبيعة هذا المرض بصفة خاصة وعن أسباب الإعاقة البصرية بصفة عامة، وكذلك لاستعراض الخبرات العالمية من الخبراء الدوليين والأساتذة السعوديين المتخصصين المشاركين بالندوة، لمعرفة مرئياتهم ونتائج أبحاثهم حول مسببات الإعاقة البصرية وأفضل سبل التعامل معها ومكافحتها والتقليل من الآثار والمضاعفات الناجمة عنها.