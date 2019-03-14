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أكثر من 5 آلاف مصاب بحوادث مرورية استقبلهم “طوارئ مستشفى بريدة المركزي” في 2018

أكثر من 5 آلاف مصاب بحوادث مرورية استقبلهم “طوارئ مستشفى بريدة المركزي” في 2018
weam.co/579702
بريدة- خالد المرشود

كشفت الإحصائية الصادرة من قسم الإحصاء بمستشفى بريدة المركزي، عن تسجيل قسم الطوارئ 177755 مراجع خلال العام الماضي 2018م، قدمت لهم الخدمة الطبية والإسعافية اللازمة وفق أعلى معايير الجودة.

وبحسب الإحصائية، بلغت عدد الحالات المرضية المراجعة للقسم 114419 حالة، فيما وصل عدد مصابي حوادث السير والتي استقبلها القسم في 2018م إلى 5314 مصابًا، ولافتة إلى أن عدد المصابين في الحوادث الأخرى كحوادث السقوط وغيرها بلغت 58012 مصابًا.

يذكر أن إدارة مستشفى بريدة المركزي، بدأت في وقت سابق في تشغيل مركز الرعاية الصحية الأولية بحي السادة ليكون مناوب أثناء عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت في الفترة المسائية، بعد تزويده بكوادر طبية وإدارية من قسم الطوارئ، لاستقبال الحالات المرضية البسيطة لتخفيض الضغط على قسم الطوارئ بالمستشفى.

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