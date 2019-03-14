الخطوط الحديدية تدعو شركات التطوير العقاري للتأهيل والاستثمار في أرض لها

واس- الوئام

دعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، اليوم الخميس، المؤسسات والشركات الاستثمارية المهتمة بأعمال التطوير العقاري للتأهيل كمستثمرين في أرض فضاء تابعة للمؤسسة تقدر مساحتها بحوالي 56.5 ألف متر مربع، في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وتأتي هذه المبادرة باكورة للمزيد من الفرص الاستثمارية التي ستعلن عنها الخطوط الحديدية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه الدعوة تأتي امتدادًا لحرص المؤسسة على تطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها استجابة لبرنامج التحول الوطني 2020 الذي تضمن جملة من المبادرات منها زيادة الإيرادات من أراضي الخطوط الحديدية لزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

وتقع الأرض المعلنة للطرح في مدينة الدمام، على امتداد طريق الملك عبدالله الدائري المتقاطع مع طريق الأمير محمد بن فهد، وهي من الطرق الحيوية في حاضرة الدمام مما يعزز الفرص الاستثمارية التي يتيحها هذا الموقع المتميز.