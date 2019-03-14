الذهب يتراجع عن مستوى 1300 دولار للأوقية مع صعود الدولار والأسهم

وكالات- الوئام

هبط الذهب 1% أثناء التعاملات، اليوم الخميس، لينزل عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار للأوقية “الأونصة” مع صعود الدولار الأمريكي، بعد أن صوت المشرعون البريطانيون برفض خروج بدون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما قلصت مكاسب للأسهم الأوروبية جاذبية المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1295.44 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش مرتدا عن أعلى مستوى له منذ أول مارس البالغ 1311.07 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأمريكية للذهب 1.05% 1295.5 دولار للأوقية.