التعليقات: 0

الذهب يتراجع عن مستوى 1300 دولار للأوقية مع صعود الدولار والأسهم

الذهب يتراجع عن مستوى 1300 دولار للأوقية مع صعود الدولار والأسهم
weam.co/579721
وكالات- الوئام

هبط الذهب 1% أثناء التعاملات، اليوم الخميس، لينزل عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار للأوقية “الأونصة” مع صعود الدولار الأمريكي، بعد أن صوت المشرعون البريطانيون برفض خروج بدون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما قلصت مكاسب للأسهم الأوروبية جاذبية المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1295.44 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش مرتدا عن أعلى مستوى له منذ أول مارس البالغ 1311.07 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأمريكية للذهب 1.05% 1295.5 دولار للأوقية.

روابط ذات صلة

الذهب يصعد مع هبوط الدولار أمام الاسترليني

الذهب يصعد مع هبوط الدولار أمام الاسترليني

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع

الذهب يهبط قرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع مع قوة الدولار

الذهب يهبط قرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع مع قوة الدولار

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>