المئات يحتجون في الخرطوم.. والبشير يعد بإجراء حوار

وكالات- الوئام

قال شهود إن المئات من المحتجين نزلوا إلى شوارع العديد من أحياء العاصمة السودانية “الخرطوم”، اليوم الخميس، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة.

فيما قال الرئيس عمر البشير، إنه سيسعى لإجراء حوار مع المعارضة من أجل الاستقرار.

وفي حي بري في الخرطوم رددت مجموعة من المحتجين من بينهم أطفال هتاف “الثورة خيار الشعب” في لقطات مصورة نشرت على فيسبوك.

وقرع عدد قليل من المحتجين الطبول وأطلق الزغاريد، وارتدى البعض أقنعة لحمايتهم من الغاز المسيل للدموع في أحدث احتجاج ضمن مظاهرات شبه يومية منذ 19 ديسمبر.

وفي شرق الخرطوم، قال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين احتشدوا خارج إحدى الجامعات الخاصة.

كما نظم أكثر من مئتي متظاهر مسيرة في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة وردت الشرطة بوابل من قنابل الغاز.

ووعد البشير، خلال مراسم أداء حكومة جديدة لليمين، بأنه سيجري حوارا مع المعارضة.

وبدأت الاحتجاجات بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية.

وقال “البشير” في بيان صادر عن الرئاسة “تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية يمثل الأولوية القصوى للدولة وسنتواصل مع القوى الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي”.