“الإسكان” تقيم ورش عمل للتعريف بآلية تحمل “ضريبة القيمة المضافة” عن المواطنين للمسكن الأول

أقامت وزارة الإسكان ثلاث ورش عمل في الرياض، للتعريف بآلية تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المواطنين للمسكن الأول وأهدافها وآلياتها والاجابة على كافة الاستفسارات، التي تستهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، ورفع عناء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، حضرها أكثر من 22 مطور عقاري، وتأتي هذه الورش استمراراً لجهود الوزارة للتعريف بمبادراتها وبرامجها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن هذه الورش ستنتقل إلى كل من جدة والدمام قريباً، وذلك للتعريف بالمبادرة، وآلية تحصيل مبلغ الضريبة، حيث أوضح خليل السنجاري مدير عام الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في وزارة الإسكان أن أهمية الورش تأتي لتوافقها مع توجهات الحكومة لتوفير منتجات سكنية ملائمة للمواطن، وتقليل كلفة المسكن الأول على المستفيدين.

وبين أن البرنامج يتحمل قيمة الضريبة المضافة عن المسكن الأول بما لا يتجاوز 850 ألف ريال بموجب الأمر الملكي رقم أ/86، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المواطنين للمسكن الأول، من خلال تخصيص ميزانية سنوية معتمدة من وزارة المالية لسداد الضريبة نيابة عن المواطنين الذين يسعون لتملك المسكن الأول.

وفي هذا الصدد، قامت الوزارة بعدة مبادرات للتأكد من استفادة المواطنين من المبادرة، وذلك بتحقيق عدد من المخرجات، من أبرزها توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الوزارة وعدد من الجهات المعنية لتفعيلها، ووضع خطة عمل وخطة تشغيلية وهيكل تنظيمي، والاستناد على عدد من الأنظمة واللوائح والإجراءات لتنفيذ المبادرة، وإعداد تقارير تفصيلية للصرف والدفع والتقديرات.

ووفقاً للسنجاري، تتلخص إجراءات الحصول على شهادة الاستحقاق في عدد من الخطوات تتم جميعها آلياً عن طريق بوابة ضريبة القيمة المضافة vat.housing.sa تبدأ بتسجيل المواطن بكل سهولة عندها يتحقق النظام آلياً من عدم وجود ملكيات سابقة باسم المواطن وبعدها يقوم المواطن بعمل إقرار مفاده عدم تملكه لأي مسكن سابق ومن ثم تظهر شهادة الاستحقاق جاهزة للطباعة، ثم يبدأ المواطن بالبحث عن وحدة سكنية مناسبة لشرائها بعد التأكد من الرقم الضريبي للبائع.

بعدها يقدم المواطن شهادة الاستحقاق للبائع للتحقق منها وإنهاء المعاملة بينهما وتتحمل الدولة مبلغ الضريبة بما لا يزيد عن 850 ألف من قيمة المسكن، بحيث تدفع الوزارة مبلغ الضريبة مباشرة للبائع بعد التحقق من صحة كافة الوثائق وبعد أن يقدم طلب سداد للضريبة عبر بوابة الضريبة الإلكترونية.

وفي المقابل، يأتي دور المطور العقاري (البائع) بتسجيل الدخول على نفس البوابة عبر الرابط https://vat.housing.sa ثم تعبئة نموذج طلب السداد وإرفاق جميع المسوغات المطلوبة وارسال الطلب الكترونياً إلى إدارة الضريبة في وزارة الإسكان، ليتم التحقق من الوثائق وصحة الشهادة، وفي حالة قبول الطلب يتم دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المعتمد للبائع.