عاجل .. مجلس العموم البريطاني يقر تأجيل العمل بالخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو

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رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الخميس تعديلا يطلب إرجاء لبريكست تمهيدا لاجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الاوروبي.

ورفض 334 نائبا هذا التعديل وأيده 85 وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من الاستفتاء الذي أدى الى بريكست وقبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 مارس.