محمد بن زايد يفتتح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص “أبوظبي 2019”

افتتح محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم، دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها مدينة أبوظبي، بحضور ملوك وقادة عدد من الدول الشقيقة و الصديقة وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وكبار ضيوف الدولة.

ووسط حضور جماهيري من محبي الألعاب العالمية الخاصة و ضيوف الدولة، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الانطلاق الرسمي لألعاب الأولمبياد الخاص.

وقال في كلمة له “السلام عليكم و رحمة الله.. ضيوفنا الكرام.. السيدات والسادة.. جماهير هذه المنافسات العالمية.. بالإنابة عن أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله، نرحب بكم ونحييكم في دار زايد بلدكم الثاني، وبكل فخر نتشرف باستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.. ونعتز بتواجدنا مع جميع أبطال الأولمبياد ورياضييه من مختلف أنحاء العالم.. اليوم بتواجدكم وتفاعلكم نرسل رسالة إلى العالم أنه لا مستحيل مع الإصرار والعزم، فقط الإرادة تصنع الفارق .. ونوجه تحية إلى جميع أصحاب الهمم لعزمهم و همتهم للوصول إلى القمم.. و أحيي اللاعبين المتواجدين في الملعب اليوم لشجاعتهم في تمثيل بلدانهم ولكونهم مصدر إلهام للجميع”.