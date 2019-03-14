احذر.. رسائل خادم الـ”فيس بوك” خدعة

ضجّ موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، أمس، برسائل غامضة تتحدث عن حلول لإعادة تشغيل الموقع الذي عانى من عطل استمر لأكثر من 10 ساعات، وحذّر خبراء من الضغط على روابط غير معروفة لأجل حل مشكلة فيسبوك، وأكدوا ضرورة تجاهل كل الرسائل الواردة لهم وعدم تمريرها إلى الآخرين، ونصحوا باتباع ما يعلنه فيسبوك بشأن العطل، وفقا لموقع “سكاي نيوز”.

وأعلنت إدارة فيسبوك، اليوم، أن بعض المستخدمين في دول مختلفة يواجهون مشكلة في تصفح تطبيقاتها الواسعة الانتشار مثل “إنستغرام وواتساب وفيسبوك”.

وأخبر “فيس بوك” مستخدميه عبر موقع “تويتر” أنه يعمل على حل المشكلة التي تأثر بها بعض المستخدمين منذ أكثر من 10 ساعات في أقرب وقت ممكن، وأكد أن المسألة ليست ناجمة عن هجوم لحجب الخدمة.

وبمجرد حصول العطل تلقى عدد من مستخدمي فيسبوك وابلا من الرسائل التي تروج أخبارا كاذبة بشأن مستقبل الموقع وطريقة حل العطل التقني.

وفيما تقول إحدى الرسائل إن استخدام فيسبوك لن يظل مجانيا بل سيصبح مدفوعا عما قريب، روجت رسائل أخرى طريقة مزعومة لـ”إعادة تفعيل الحساب” عن طريق أحد الرموز الذي يجب إرساله إلى 20 مستخدم آخر.

وأبدى مستخدمون انزعاجهم من حجم الرسائل التي وصلت من أصدقائهم، وقالوا إن معارفهم أخذوا يحوّلون ما وصلهم عن طريق النسخ واللصق دون أن يتحققوا من صحة المضمون.

ووصل الأمر بالبعض إلى نشر فيديو مزيف لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ يتحدث فيه عن نيته حذف حسابه على فيسبوك.