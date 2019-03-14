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إحباط تهريب بط محشي بالمخدرات من مصر للمملكة

إحباط تهريب بط محشي بالمخدرات من مصر للمملكة
weam.co/579778

في جريمة غريبة ضبطت سلطات مطار القاهرة، مساء اليوم ،الخميس، 6 آلاف قرص مخدر محظور حيازتها طبقا للقانون داخل 6 بطات بحقائب راكب مصري لدى سفره إلى السعودية .
وصرحت مصادر بمطار القاهرة بأنه:” أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة
طيران متجهة إلى الرياض اشتبه رجال الأمن في حقائب الراكب المصري ” حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها، وبفتحها تبين وجود 6 بطات بداخل كل واحدة ألف قرص مخدر والممنوع تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا للقانون وتم القبض على الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

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