العثور على “مومياء” ترتدي “أديداس” في آسيا الوسطى

للمرة الأولى من نوعها لسكان منطقة آسيا الوسطى، عثر علماء آثار على مومياء قديمة يصل عمرها إلى 1500 سنة، داخل أحد الكهوف في منطقة “ألتاي” الجبلية بمنغوليا.

ونقل موقع “ذا إبوش تايمز”، عن باحث في متحف “خوفد” بمنغوليا، بي. شوخباتار، إن المومياء لا تعود لشخص من النخبة، والراجح حسب قوله، هو أن تكون لامرأة، بالنظر إلى عدم وجود قوس الرماية داخل القبر.

وأضاف أن عملية إزالة الثوب عن المومياء تجري بعناية فائقة، وبمجرد انتهاء هذه العملية، سيكون الباحثون قادرين على تحديد الجنس، على نحو أكثر دقة.

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في غضون ذلك، أبدى معلقون على صور المومياء ما قالوا إنها شكوك مشروعة، لأن حذاء المومياء يبدو شبيها بما تصنعه “أديداس” في عصرنا.

واستنادا إلى المؤشرات التي تم رصدها، يقول الباحثون إن الآثار تعود إلى القرن السادس لميلاد المسيح.