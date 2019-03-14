اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية عن اكتشاف جديد للغاز لا يزال قيد التقييم في منطقة امتياز “نور” التي تقع في شمال سيناء المصرية، شرق المتوسط، على بعد حوالي 50 كم من شبه جزيرة سيناء.

وعثرت الشركة الإيطالية على عمود من الغاز يقدر بتسعين مترا. ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، وتستهدف زيادته إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019-2020.

والعام الماضي، غيرت مصر خريطة تجارة الغاز الطبيعي، بفضل إنتاجها المبكر من حقل ظهر، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة وفقا لشركة الطاقة الإيطالية إيني.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية العام الماضي.