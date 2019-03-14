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في تحد واضح

ترامب يستخدم الفيتو الرئاسي في مواجهة التصويت ضد الجدار الحدودي مع المكسيك

ترامب يستخدم الفيتو الرئاسي في مواجهة التصويت ضد الجدار الحدودي مع المكسيك
weam.co/579789
الوئام-متابعات

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس على رفض الكونغرس إجراءات التمويل العاجل للجدار على الحدود مع المكسيك، واكتفى عبر تويتر بكتابة كلمة “فيتو”.
وكان ترامب قد أعلن مسبقا أنه سيستخدم الفيتو الأول خلال رئاسته إذا وافقت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على القرار الذي يتحدى مبادرته. والنتيجة التي تم الحصول عليها بأصوات 12 من الجمهوريين تشكل انتكاسة للرئيس.

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