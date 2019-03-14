الاتهامات تلاحق شركة “بوينغ”.. لماذا تجاهلت شكاوى الطيارين؟

اشتكى طيارون من النظام الآلي في الطائرة “بوينغ 737 ماكس 8″، والتي سقطت طائرتان منه خلال أشهر قليلة، وفقا لتقارير سرية لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

الطيارون قالوا إن مقدمة الطائرات تميل “بشكل حاد ومفاجئ” بعد دقائق من الإقلاع، مما قد يؤدي إلى كوارث محتملة.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية أن طيارين اثنين سبق لهما قيادة هذا الطراز مرتين على الأقل في الولايات المتحدة، أبلغا عن هذا العيب، قبل حادثي تحطم طائرتين “بوينغ 737 ماكس 8″، إحداهما إندونيسية في أكتوبر 2018، وإثيوبية الأحد الماضي.

وأضاف الطياران إنهما تمكنا من السيطرة على الهبوط الصعب على سرعة 1500 قدم في الدقيقة، عن طريق فصل نظام الطيار الآلي.

والعام الماضي، أسست”ناسا” قاعدة بيانات، تضم تقارير أمان تطوعية تقدم بها طيارون أو شركات طيران. وبحسب الوكالة، لم تتخذ إدارة الطيران الاتحادي الأميركية أو شركات الطيران أي إجراءات بعد التقارير عن ميلان أنف هذا الطراز من الطائرة.

وفي أحد التقارير، اتضح أنه بعد وضع تشغيل نظام الطيار الآلي مباشرة، حذر القائد المساعد من السقوط، ففصل النظام على الفور واستأنف التحليق.

وكتب الطيار في تقرير إلى “ناسا”: “بالنظر إلى مخاوفنا المتعلقة بانخفاض مقدمة الطائرة ماكس 8، اعتقدنا أنه من المناسب لفت انتباهكم إلى ذلك”.

ورفضت إدارة الطيران الاتحادي الأميركية التعليق على التقارير لكنها قالت إنها لم تبلغ بشكاوى بشأن نظام M.C.A.S في طائرة “737 ماكس 8”.

لكن “أسوشيتد برس” أشارت إلى أن شركة “بوينغ” المصنعة للطائرة، سبق لها أن شاركت إدارة الطيران الاتحادي الأميركية وشركات طيران بأن نظام M.C.A.S يعمل في حالة فصل نظام الطيار الآلي، الأمر الذي يعد خطيرا أيضا، وفقا لتقريري “ناسا”.

ولا يزال سبب تحطم الطائرة الإثيوبية، الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها، قيد التحقيق، علما أنه يعد الثاني لطائرة “بوينغ 737 ماكس 8” خلال أقل من 6 أشهر.