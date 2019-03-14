شالكه يقيل مدربه عقب سباعية مانشستر سيتي المذلة

أقال نادي شالكه الألماني المدرب دومينيكو تيديسكو، عقب يومين من خسارة الفريق 7-صفر، أمام مانشستر سيتي في إياب دور 16 دوري أبطال أوروبا.

وكانت الهزيمة المذلة التي حدثت في مانشستر، الذي أكمل الانتصار بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين، هي الخامسة على التوالي للفريق الذي يحتل المركز 14 في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأضاف شالكة في بيان “تم إعفاء المدرب دومينيكو تيديسكو والمساعد بيتر برشتولد من منصبيهما على الفور”.

وسيتولى المدرب المؤقت هوب ستيفنز مسؤولية قيادة الفريق فيلقاء بعد غد السبت في الدوري أمام رازن بال شبورت لايبزيج.