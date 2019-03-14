التعليقات: 0

شالكه يقيل مدربه عقب سباعية مانشستر سيتي المذلة

شالكه يقيل مدربه عقب سباعية مانشستر سيتي المذلة
weam.co/579800

أقال نادي شالكه الألماني المدرب دومينيكو تيديسكو، عقب يومين من خسارة الفريق 7-صفر، أمام مانشستر سيتي في إياب دور 16 دوري أبطال أوروبا.

وكانت الهزيمة المذلة التي حدثت في مانشستر، الذي أكمل الانتصار بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين، هي الخامسة على التوالي للفريق الذي يحتل المركز 14 في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأضاف شالكة في بيان “تم إعفاء المدرب دومينيكو تيديسكو والمساعد بيتر برشتولد من منصبيهما على الفور”.

وسيتولى المدرب المؤقت هوب ستيفنز مسؤولية قيادة الفريق فيلقاء بعد غد السبت في الدوري أمام رازن بال شبورت لايبزيج.

 

روابط ذات صلة

جوارديولا يترك تدريب السيتي ويشجع بايرن ميونيخ

جوارديولا يترك تدريب السيتي ويشجع بايرن ميونيخ

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد 3-3-2019 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد 3-3-2019 في الدوري الإنجليزي

الإصابة تبعد دي بروين عن المشاركة مع “السيتي” فترة من الوقت

الإصابة تبعد دي بروين عن المشاركة مع “السيتي” فترة من الوقت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>