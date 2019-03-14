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و تعتقل مراهقين يلعبونها

الشرطة الهندية تبدأ الحرب على “بابجي”

الشرطة الهندية تبدأ الحرب على “بابجي”
weam.co/579803
الوئام-متابعات

قال مسؤولون اليوم الخميس إن الشرطة في ولاية جوجارات غرب الهند اعتقلت عشرة مراهقين لمخالفتهم حظرا فُرض مؤخرا على لعبة الفيديو الشهيرة بابجي.
وأعلنت السلطات المحلية في الولاية الحظر الأسبوع الماضي لمكافحة ما وصفته بانتشار “السلوكيات العنيفة” بين الأطفال الذين يلعبون بابجي ولعبة أخرى تسمى تحدي مومو والتي توصف بأنها لعبة تحض على الانتحار.
وقال مسؤول في الشرطة إنه تم احتجاز المراهقين ثم تم الإفراج عنهم بعد تحذيرهم.
لكن السلطات في الولاية لم تحظر بعد لعبة فورت نايت وهي منافسة
شهيرة لبابجي أصدرتها شركة (إبيك جيمز) ومقرها الولايات المتحدة.

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