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للمرّة الأولى في الوطن العربي

ضربة جديدة لــ«بي إن سبورتس»: سباقات الفورمولا 1 مجاناً على «MBC Action»

ضربة جديدة لــ«بي إن سبورتس»: سباقات الفورمولا 1 مجاناً على «MBC Action»
weam.co/579811
الرياض- الوئام:

حصلت قناة «أم بي سي أكشن» – «MBC Action» على حقوق نقل بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من موسم 2019، إذ سيتمّ بثّ السباقات مجانًا للمرّة الأولى في الوطن العربي منذ العام 2013.

وأعلنت شبكة «بي إن سبورتس» القطرية في وقتٍ سابق بأنها لن تقوم بتجديد عقدها لنقل سباقات الفورمولا واحد جرّاء أعمال القرصنة، وذلك بعد تغطيتها للسباقات لخمسة مواسم متتالية منذ العام 2014.

ولكن تغطية الفورمولا واحد لم تكن مجانية على «بي إن سبورتس» إذ وبعد أربعة مواسم من نقلها مجانًا على قناة أبوظبي الرياضية بين 2010 و2013، انتقلت التغطية إلى القنوات المشّفرة منذ 2014.

وانطلاقًا من عام 2019، سيكون بإمكان متابعي البطولة في العالم العربي مشاهدة السباقات مجانًا على قناة «MBC Action».

ووضعت قناة mbc Action سباق جائزة أستراليا الكبرى ضمن دليل برامجها للثلاثة أيام القادمة.

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