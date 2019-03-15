«17» قتيلاً حصيلة مجزرة الطيران الروسي في إدلب

إدلب (سوريا) - الوئام:

ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبها طيران الاحتلال الروسي أمس في مدينة إدلب إلى 17 قتيلا و50 جريحا. وأعلنت فرق الدفاع المدني اليوم انتهاء عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين من المجزرة، حيث ذكرت أنها انتشلت جثامين 15 قتيلا وأسعفت 49 مصابا، وتمكنت من إنقاذ حياة خمس أشخاص آخرين.

وبحسب التقارير فإن القتلى الـ 17 بينهم 7 أطفال و3 سيدات، وجثة مجهولة الهوية.

وأمس شنت طائرتان لجيش الاحتلال الروسي 8 غارات 4 منها على مدينة إدلب، ومثلها على السجن المركزي في المدينة ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا، وهروب عشرات السجناء بعد تهدم بعض جدران السجن واندلاع النيران فيه.

وتشهد منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية حملة قصف جوي ومدفعي وصاروخي شرسة من قبل ميليشيا أسد الطائفية منذ نحو شهر عززها الطيران الروسي في الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ونزوح الآلاف منهم بحسب فرق الدفاع المدني المحلية.