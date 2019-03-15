حيلة بسيطة لإنشاء كلمة مرور آمنة

برلين- الوئام:

قال المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إن كلمات المرور الآمنة، لا يجب أن تقل عن 10 علامات وأن تتضمن أرقاماً وحروفاً كبرى وصغرى وعلامات خاصة، وألا تكون مصطلحات قواميس.

ولإنشاء مثل هذه الكلمات ينصح الخبراء الألمان بالتفكير في جملة بسيطة يسهل تذكرها، وأن تشتمل على رقم على الأقل مثل جملة “My favorite food is pizza with four ingredients and extra cheese”، وبعد ذلك يتم إنشاء كلمة المرور باستخدام أول حرف من كل كلمة لتصبح كلمة المرور هي “mffipw4iaec”.

وينصح المكتب الاتحادي بشكل عام باستعمال كلمات مرور مختلفة لحسابات وخدمات الإنترنت المتنوعة، مع التشديد ت على أن تتضمن هذه الشفرا أرقاماً وعلامات خاصة.