تفاصيل الوظائف لحملة الثانوية في الهيئة العامة للأوقاف

الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطورحة بمسميات:

مشرف خدمات عملاء (عدد 2): شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.

ممثل خدمات عملاء (عدد 5): شهادة الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

مدير مركز خدمات الأوقاف (عدد 2): شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.

مدير علاقة (عدد 2): شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.

موظف استقبال (عدد 2): شهادة الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://careers.awqaf.gov.sa/jobs.php