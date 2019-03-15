تفاصيل الوظائف لحملة الثانوية في الهيئة العامة للأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطورحة بمسميات:
مشرف خدمات عملاء (عدد 2): شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
ممثل خدمات عملاء (عدد 5): شهادة الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
مدير مركز خدمات الأوقاف (عدد 2): شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.
مدير علاقة (عدد 2): شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.
موظف استقبال (عدد 2): شهادة الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
http://careers.awqaf.gov.sa/jobs.php