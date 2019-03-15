بالصور: إصابات بحريق الشقة في ينبع

المدينة المنورة- الوئام - عبد الله العازمي:

أصيب اربعة أشخاص بالاختناق نتيجة حريق في شقة على شارع متفرع من طريق علي بن ابي طالب بمحافظة ينبع.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تم نقلهم لمستشفى بنبع العام بواسطة الهلال الاحمر وحالتهم مستقره.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني ان غرفة العمليات تبلغت عند الساعة ٠٥:٠٦ من فجر هذا اليوم الجمعة الموافق ١٤٤٠/٧/٨ عن حريق في شقه على شارع متفرع من طريق علي بن ابي طالب بـمحافظة ينبع.

وعليه فقد تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح ان الحادث في شقة بالدور الارضي شمل الحريق اجزاء من الشقة تم اخماده من قبل فرق الدفاع المدني ونتج عن الحادث تعرض عدد ٤ مواطنين للاختناق تم نقلهم لمستشفى بنبع العام بواسطة الهلال الاحمر وجاري وحالتهم مستقره .