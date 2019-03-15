التعليقات: 0

وسط تراجع طفيف في المعروض العالمي

ارتفاع أسعار النفط والخام الأميركي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام

ارتفاع أسعار النفط والخام الأميركي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام
weam.co/579870
سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وقفز الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام وسط تراجع طفيف في المعروض العالمي خلال الربع الأول من العام بفعل تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران.

بيد أن المخاف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يبدأ قريبا ويحد من الطلب على الخام كبحت ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 58.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا،أو ما يعادل 0.3 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 67.43 دولار
للبرميل. ويقل هذا المستوى بما يقارب الدولار عن أعلى مستوى في2019، والذي بلغ 68.14 دولار للبرميل في اليوم السابق.

روابط ذات صلة

الهند تخفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 12% في أبريل

الهند تخفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 12% في أبريل

النفط يصعد لأعلى مستوى في 4 أشهر

النفط يصعد لأعلى مستوى في 4 أشهر

أمريكا تسعى لخفض صادرات النفط الإيراني اعتبارا من مايو المقبل

أمريكا تسعى لخفض صادرات النفط الإيراني اعتبارا من مايو المقبل

النفط يرتفع وسط تخفيضات أوبك وعقوبات أمريكا على إيران وفنزويلا

النفط يرتفع وسط تخفيضات أوبك وعقوبات أمريكا على إيران وفنزويلا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>