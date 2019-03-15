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نتج عنه عشرات القتلى والجرحى

“كبار العلماء” تدين الحادث الإرهابي الذي استهدف مصلين في نيوزيلندا

“كبار العلماء” تدين الحادث الإرهابي الذي استهدف مصلين في نيوزيلندا
weam.co/579890
واس - الوئام:

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة الحادث الإرهابي المروع الذي استهدف مصلين في مسجدين بنيوزيلندا ونتج عنه عشرات القتلى وعشرات الجرحى بينهم أطفال.

وقال في بيانها الصادر اليوم: ” إننا إذ ندين بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية الهمجية التي قام عليها إرهابيون متطرفون لندعوا العالم أجمع بدوله ومنظماته ومؤسساته إلى المسارعة إلى تجريم الخطابات العنصرية قانونيا؛ فهي التي تغذي التطرّف والإرهاب، وتؤدي إلى مثل هذه الحوادث الإرهابية الوحشية ” .

وأكدت أن الخطابات العنصرية التي تعد الآخر منبوذا تجب محاربتها؛ فهي لا تخدم السلم والأمن العالمي الذي يتنادى إليه جميع العقلاء في العالم ” .

وسألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته، مقدمة أحر التعازي لأسرهم وذويهم، وأن يلهمهم الصبر والاحتساب والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

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