“أمانة مكة” تسحب مشروع تقاطع طريق العكيشية من المقاول لتعثره في التنفيذ

مكة- الوئام- حجب العصيمي

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرارًا بسحب مشروع تقاطع طريق العكيشية مع طريق علي بن أبي طالب “الدائري الرابع” بمكة والذي تبلغ قيمة عقده ما يقارب ٢٠٠ مليون ريال، من المقاول المنفذ، نظرًا لتأخره في تنفيذ أعمال المشروع وعدم التزامه بالجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال التقاطع وإهماله شروط التعاقد، مما ترتب عليه عدم استفادة المواطنين من المشروع.

ووجه بسحب المشروع من المقاول و استكمال الإجراءات القانونية، وتعميد مقاول آخر لإستكمال تنفيذ التقاطع بشكل عاجل.

وأكد ضرورة متابعة سير جميع أعمال المشاريع البلدية بالعاصمة المقدسة، ورصد نسب الإنجاز، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع قبل موسم حج هذا العام، مشددًا على ضرورة الكشف عن العوائق الحقيقية التي قد يجدها المقاولين خلال سير عمليات تنفيذ المشاريع لإتخاذ الإجراءات للآزمة و معالجتها.