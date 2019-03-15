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عاجل.. السفارة السعودية في نيوزلندا تعلن عن مصاب آخر في حادث نيوزلندا الإرهابي

عاجل.. السفارة السعودية في نيوزلندا تعلن عن مصاب آخر في حادث نيوزلندا الإرهابي
weam.co/579909

كشفت السفارة السعودية في ويلنغتون ، اليوم الجمعة، عن وجود مصاب سعودي ثانٍ في الحادث الإرهابي الذي وقع بنيوزيلندا، وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، بينهم أطفال.

وقالت السفارة، في بيان إلحاقي: “تعرب السفارة عن بالغ أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الأليم الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايس تشيرش، وتقدم خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وأضافت: “إلحاقا لبيانها السابق؛ تود الإفادة بأنها تلقت معلومات عن وجود مواطن آخر مصاب في المستشفى ، وتم تكليف موظفين من السفارة لزيارة المصابين السعوديين في مستشفى كرايس تشيرش ومساعدتهم نفسيا والاهتمام بحالتهم، علما بأن السفارة على تواصل دائم ومستمر مع السلطات النيوزيلندية لمعرفة آخر المستجدات بشأن حالتهم”.

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