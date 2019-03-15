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ويتجولون بها داخل أحد الأحياء

النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية

النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية
weam.co/579911
الرياض- الوئام

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية ويتجولون بها داخل أحد الأحياء واستكمال جميع الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والقرار رقم (٢٠٠٠) المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد أن طمأنينة وسكينة المجتمع من أهم الأولويات التي يجب مراعاتها، ولا يسوغ المساس بها بأي حال من الأحوال.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام الأشخاص بإيقاف مركباتهم في وسط أحد الأحياء بحوطة بني تميم وحمل الأسلحة النارية، مسببين رعبًا للمارة والسكان، حسبما ظهر بمقطع الفيديو المتداول.

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