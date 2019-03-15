لاعب نيوزلندي لضحايا الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش: في الجنة إن شاء الله

متابعات - الوئام:

شهد اليوم الجمعة حادثا بشعا، راح ضحيته عشرات المسلمين ، في هجوم إرهابي على مسجدين، بواسطة شخص في أواخر العشرينيات من عمره.

في سياق متصل، علق لاعب الرجبي النيوزلندي المسلم، سوني ويليامز، على الحادث، إذ نشر مقطع فيديو مؤثر، تحدث فيه عن الهجوم الذي وقع بمنطقة كرايست تشيرش.

وقال “سوني”، في فيديو نشره عبر “تويتر”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت الأخبار للتو ولا يمكنني وصف ما أشعر به الآن، أرسل دعائي الآن للعائلات، هناك نحو 30 شخصا قتلوا، أرسل دعائي..”.

واضاف “ويليامز”: “إن شاء الله كل من قتل اليوم في كرايست تشيرش -أرسل لهم دعائي- إن شاء الله ستكونون في الجنة.. أشعر بالأسف الشديد أن مثل هذا يمكن أن يحصل في نيوزيلندا”.