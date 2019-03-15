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الشرطة النيوزيلندية تزيل فيديو مدته 17 دقيقة للهجوم على مسجدين

الشرطة النيوزيلندية تزيل فيديو مدته 17 دقيقة للهجوم على مسجدين
weam.co/579933
وكالات- الوئام

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، أنها تعمل على إزالة مقطع فيديو لحادث إطلاق النار على مسجدين في كرايستشيرش، ودعت الناس إلى عدم مشاركة المقطع، وذلك في الوقت الذي قالت فيه شركة “فيسبوك” إنها سارعت بحذف حسابي مطلق النار على “فيسبوك و”إنستجرام” والفيديو بعدما تلقت إخطارا من الشرطة.

ويظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته 17 دقيقة، رجلا أبيض في ملابس مموهة وسوداء متجها إلى ما مسجد النور في كرايستشيرش.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق، اليوم الجمعة، سقوط 49 قتيلا، على الأقل، في هجوم استهدف مسجدين في كرايستشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، وأعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة على خلفية الهجومين.

كما أغلقت الشرطة جميع مساجد في المدينة وشددت التدابير الأمنية على المدارس.

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