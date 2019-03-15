الأردن يؤكد مقتل اثنين من مواطنيه في حادث نيوزيلندا الإرهابي

أدان الأردن، اليوم الجمعة، المذبحة الإرهابيّة في نيوزيلندا، حيث أدى الحادث الإرهابي على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش إلى سقوط 49 قتيلا بينهم أردنيان.

واستنكرت الحكومة في بيان “المذبحة الإرهابيّة”، وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرر للأبرياء الذي يعد من أبشع صور الإرهاب.

وأضافت “غنيمات”، أن الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنيًا وفكريًا.

من جانبه، أكد مصدر في وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن عدد الضحايا الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا ارتفع إلى شهيدين.

وأضاف أنه تم إبلاغ ذويهما، مشيرًا إلى أن السفارة في أستراليا لا زالت تتابع الأحداث هناك.