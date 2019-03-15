الفيفا يدرس إمكانية استضافة دول خليجة مجاورة لقطر كأس العالم 2022

الوئام - متابعات

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48 وتوسيع كأس العالم للأندية لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة حاليا.

ويصوت المجلس بشكل مبدئي، يوم الجمعة 15 مارس 2019 في مدينة ميامي الأميركية، على دراسة تبني قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48، ولكن لن يتخذ القرار النهائي سوى في الاجتماع المقبل للمجلس في باريس في يونيو 2019، كما أشار مصدر مقرب من الملف.

ذلك يلعب رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني انفانتينو (48 عاما) الذي سيعاد انتخابه لولاية جديدة من أربعة أعوام بعدما كان المرشح الوحيد للانتخابات، ورقة توسيع كأس العالم للأندية لتشمل 24 فريقا.

وتمت دعوة أعضاء مجلس فيفا لاتخاذ قرار بشأن دراسة الجدوى التي أجراها الاتحاد الدولي، من الانتقال إلى 48 منتخبا بدءا من مونديال قطر، علما بأن المجلس أقر رفع عدد المنتخبات إلى 48 لكن اعتبارا من مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيصوت المجلس على “استنتاجات دراسة الجدوى التي تنص على إمكانية إقامة مونديال قطر 2022 مع رفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا في حال استضافة دولة خليجية مجاورة لعدد من المباريات”، كما جاء في وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.

من ثم يتعين عليهم الموافقة على تكليف الاتحاد الدولي وقطر بشكل مشترك عناية “تقديم اقتراح إلى المجلس وكونغرس الفيفا، لرفع عدد المشاركين الى 48 منتخبا مع دولة واحدة مضيفة أو عدة دول” كما أضافت الوثيقة.

غير أن القرار النهائي الذي يصادق على التصويت المبدئي في ميامي، سيتخذ في الاجتماع المقبل للمجلس في باريس في 6 يونيو 2019

وستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عدد المباريات من 64 إلى 80، ما يعني أن الدولة الخليجية الصغيرة لن تكون قادرة لوحدها على الاستضافة، لذا يجب أن تقام مباريات خارج قطر في دولة مجاورة، ولكن كما قال مصدر مقرب من فيفا “لم يتم تفضيل أي دولة، ويمكن لخمس دول أن تتقدم (بطلب الاستضافة): البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات”.