الجنرال الأمريكي وولترز قائدا أعلى لقوات حلف شمال الأطلسي

الوئام-متابعات

أعلن حلف شمال الأطلسي الجمعة تعيين الجنرال في القوات الجوية الأميركية تود وولترز قائدا أعلى للقوات الحليفة في اوروبا.

وعادة ما يكون القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي أميركيا، لذا قام وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان بتسميته.

وأعلن الحلف “موافقة مجلس شمال الأطلسي على التعيين”، مضيفا انه يجب انتظار تأكيد التعيين بموجب الاجراءات الاميركية.

ويخدم الجنرال وولترز حاليا كقائد للقوات الجوية الاميركية في أوروبا وافريقيا وحلف الأطلسي.

والجنرال وولترز طيار سابق شارك في اربع عمليات اميركية في العراق هي عاصفة الصحراء والمراقبة الجنوبية وتحرير العراق والحرية الدائمة.

وسيخلف وولترز رسميا القائد الاعلى الحالي الجنرال كورتيس سكاباروتي في الأسابيع المقبلة في مقر الحلف في بلجيكا.