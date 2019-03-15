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أسرة السعودي “محسن المزيني” تؤكد وفاته في هجوم نيوزيلاندا

أسرة السعودي “محسن المزيني” تؤكد وفاته في هجوم نيوزيلاندا
weam.co/579959
الوئام - متابعات

أكدت أسرة السعودي محسن المزيني وفاته بهجوم نيوزيلندا الإرهابي، الجمعة، وفقة لقناة الحدث.

وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا إصابة اثنين من السعوديين بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وقالت السفارة في البيان الثاني على “تويتر”: “تعرب السفارة عن أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الأليم الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايست تشيرش وتقدم خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وأضافت السفارة أنه “تم تكليف موظفين من السفارة لزيارة المصابين السعوديين في المستشفى ومساعدتهم نفسياً والاهتمام بحالتهم، علماً بأن السفارة على تواصل دائم ومستمر مع السلطات النيوزيلندية لمعرفة آخر المستجدات بشأن حالتهم”.

وبذلك، يكون ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا إلى 50 قتيلاً.

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