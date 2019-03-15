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أتليتكو مدريد يجدد الثقة في سيميوني

أتليتكو مدريد يجدد الثقة في سيميوني
weam.co/579965

جدد أتلتيكو مدريد ثقته في مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني رغم خروجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي، وذلك بحسب ما أعلنه الجمعة ميغل أنخل خيل رئيسه والمساهم الرئيسي في النادي.
وقال خيل في تصريح لموقع النادي على شبكة الانترنت “لديّ ثقة كاملة في مشروعنا الرياضي وفي سيموني” الذي عين في عام 2011 وتم تمديد عقده مؤخرًا حتى عام 2022.
وأضاف “أنا مقتنع بأننا سنستمتع بالسنوات الثلاث المقبلة كما فعلنا حتى الآن. أنا متأكد من أن دييغو سيبقى في أتلتيكو مدريد لمدة عقد من الزمن لتغيير تاريخنا”، موضحا “يوم سيء يجب ألا يجعلنا نضل الطريق”.

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