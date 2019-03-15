إقالة مدرب إشبيلية

الوئام-متابعات

أعلن نادي إشبيلية الاسباني الجمعة اقالة مدربه بابلو ماشين غداة الخروج من ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” وأعاد تعيين المدير الرياضي خواكين كاباروس بدلا منه حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما سبق له ان عاش هذه التجربة الموسم الماضي بعد اقالة الايطالي فينتشنزو مونتيلا.

وجا في بيان رسمي نشره النادي “قرر إشبيلية الجمعة فض الشراكة مع مدرب الفريق الاول بابلو ماشين بسبب سلسلة النتائج المخيبة في الاسابيع الأخيرة”.

وتابع “سيتسلم المدير الرياضي خواكين كاباروس المهمة بمفعول فوري”، مضيفا “يملك كاباروس خبرة في هذا المنصب. تسلم المهام من فينتشينزو مونتيلا في ظروف مماثلة الموسم الماضي”.

وسبق لكاباروس (63 عاما) ان تسلم الفريق لمدة شهر الموسم الماضي بعد اقالة مونتيلا ونجح في الفوز بثلاث مباريات من اصل أربع، بما فيها الفوز في عقر داره على ريال مدريد 3-2.

وكان ماشين تسلم مهامه في أيار/مايو العام الماضي بعدما قاد جيرونا للمركز العاشر في أول موسم له في الدوري الاسباني.

ولكن على الرغم من بداية قوية مع إشبيلية شهدت وصوله الى مراكز المقدمة في “الليغا” في تشرين الثاني/نوفمبر، إلا ان أداء الفريق تراجع ما وضعه تحت تهديد خسارة فرصة التأهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

ويحتل إشبيلية المركز السادس في الدوري متأخرا بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الرابع، فيما اعتبر الخروج من مسابقة يوروبا ليغ امس امام سلافيا براغ التشيكي الضربة القاضية للمدرب ماشين اثر الخسارة 3-4، بعد تعادلهما ذهابا 2-2 في إشبيلية.

ولم يفز إشبيلية سوى بست من مبارياته الـ 18 الاخيرة منذ مطلع العام الحالي.