لندن- الوئام:

يواصل مانشستر سيتي سعيه نحو الفوز بأربعة ألقاب في الموسم الحالي، وذلك عندما يواجه سوانسي سيتي ضمن مباريات دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت الموافق 16-3-2019.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويواصل مانشستر سيتي المنافسة في كل البطولات، مع فوزه بلقب كأس الرابطة المحترفة، وتصدره للدوري الإنجليزي، وكذلك تأهله إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان سيتي قدم عرضًا مميزًا وفاز على شالكة الألماني 7 / صفر في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يحصل على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد على حساب سوانسي .

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المرجح أن يدفع المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بكل العناصر الأساسية في تشكيلته من أجل الحصول على البطولة التي لم يسبق له أن فاز بها، لكن بعض اللاعبين المهمين سيحصلون على راحة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويتصدر مانشستر سيتي المراهنات بشأن إمكانية فوزه بالألقاب الأربعة،لكن مع استمرار غياب البرازيلي فيرناندينيو لاعب الوسط وزميله البلجيكي كيفن دي بروين الذي أصبحت عودته محل شك، فإن جوارديولا يعرف تمامًا ان ذلك لن يكون سهلًا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:”نريد الاستمرار في هذه الانطلاقة خاصة في شهر نيسان/أبريل، لكننا بحاجة إلى أن يعود اللاعبون بجاهزية كبيرة”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان سيتي قد خسر الموسم الماضي في نفس الدور من ويجان اتلتيك بنتيجة صفر / 1 ، حيث شارك في تلك المباراة جاي فلتون لاعب سوانسي سيتي الحالي، والذي كان معارًا لويجان العام الماضي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويدرك فلتون أن فريقه بحاجة إلى شيء أشبه بالمعجزة، لتكرار ما فعله فريقه السابق الموسم الماضي، لكنه يؤمن بحدوث ذلك.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وقال فلتون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي” : لو كانوا في يومهم (مانشستر سيتي) فسيكون ذلك صعبًا للغاية علينا، لكن الأمر عائد لنا، يجب علينا ألا نجعلهم في يومهم .

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وأضاف : يجب عليك أن تظهر كل الاحترام لهم، مانشستر سيتي واحد من أفضل الأندية في العالم.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتابع فلتون : يجب علينا أن نرفع سقف تركيزنا بشكل كبير، لأن أي لاعب منهم يمكنه التمرير من لا شيء، أو حتى إحراز هدف من لا شيء، كما يجب علينا الركض كثيرًا في هذه المباراة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي في كأس الاتحاد الإنجليزي

البطولة: كأس الاتحاد الانجليزي

المباراة: سوانزي سيتي ضد مانشستر سيتي ربع النهائي

الملعب: استاد ليبرتي

الحكم: أندريه مارينر

التوقيت: اليوم السبت الموافق 16-3-2019 في تمام الساعة السابعة والثلث بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 2 FR

BT Sport 2 / HD

Ziggo Sport Select HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 2 Belgium