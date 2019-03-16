لندن- الوئام:

يسافر مانشستر يونايتد إلى وولفرهامبتون ويلتقيه مساء اليوم السبت الموافق 16-3-2019 وذلك بعد الهزيمة أمام أرسنال 2 / صفر في بطولة الدوري، ليتراجع في سباق المربع الذهبي للبطولة، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 58 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وسيضطر النرويجي أولي جونار سولسكيار المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، إلى أجراء تغيير على خط دفاعه، مع غياب قائد الفريق أشلي يونج بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

واقترب صانع الألعاب الإسباني خوان مانويل ماتا من التعافي من الإصابة التي لحقت به، بينما من المرجح غياب التشيلي أليكسيس سانشيز الذي يعاني من إصابة هو الآخر.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتمكن وولفرهامبتون من الفوز على ليفربول في طريقهم إلى دور الثمانية للبطولة، كما أنهم لعبوا بشكل جيد أمام تشيلسي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 / 1 في “ستامفورد بريدج” في المرحلة السابقة من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويرى البرتغالي نونو سبيرتو سانتو مدرب وولفرهامبتون أن على لاعبي فريقه التركيز فقط في المباراة القادمة أمام مانشستر يونايتد، وألا يفكروا في الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك، على الرغم من كون اللعب في ملعب (ويمبلي) في قبل النهائي يبقى قريبًا.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وقال سانتو بعد تعادل فريقه مع تشيلسي : نحضر أنفسنا للمنافسة، الأمر كله ينحصر في المنافسة واللعب وعدم التفكير في أي شيء أخر.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

لكن حارس وولفرهامبتون جون رودي، يؤمن بأن زملاءه متحمسون تجاه ما يمكن حدوثه في هذه المباراة .

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وقال رودي في تصريحات لصحيفتي (اكسبريس) و(نيو ستار ايفننج) الإنجليزيتين: بصفتي لاعب إنجليزي، فإن كأس الاتحاد الإنجليزي يمثل لي العديد من القصص الخيالية .

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وأضاف : بغض النظر عن رأي الناس عن تلك البطولة، المهم هو أن تقول انك وصلت إلى قبل نهائي أو نهائي الكأس، وهو ما تهدف إليه.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتابع رودي : أنت تلعب كرة القدم من أجل الفوز بالأوسمة والألقاب، نحن نعلم جيدًا أن الفرصة قريبة مننا، لكن علينا أن نسلك طريقًا طويلًا قبل التفكير في ذلك.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وأكد رودي أن فريقه كان يأمل في قرعة أسهل من مواجهة مانشستر يونايتد، لكنه أكد أنه سيستمع كثيرًا بفرصة هذه المواجهة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وقال رودي : حينما لم يتبق في القرعة غير أربعة فرق من ضمنهم نحن وبرايتون وميلوال، تعتقد أن لدينا فرصة كبيرة، لكننا بعد ذلك وقعنا في مواجهة مانشستر يونايتد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتابع : لكننا لدينا الآن نصف فرصة، بل لدينا فرصة كبيرة جدًا.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وأضاف رودي : أعتقد أن الأداء الذي ظهرنا به هذا الموسم، ليس فقط في بطولة الكأس لكن في بطولة الدوري أيضًا ، يظهر أن لدينا فريق جيد، يستطيع اللعب ضد أي فريق” وفي باقي مباريات دور الثمانية يلعب واتفورد مع كريستال بالاس وبرايتون مع ميلوال.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

ولأول مرة يعود أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد، إلى ملعب أولد ترافورد اليوم السبت للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة عاجلة في المخ في مايو.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويحضر فيرجسون /76 عاما/ مباراة مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون المقرر إقامتها اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكر النادي أنه يعتزم “تكريم عودة سير أليكس” قبل انطلاق المباراة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وقال فيرجسون لقناة النادي :من الواضح أنها كانت رحلة طويلة ولكنني أقوم بخطوات للأمام، أفعل ما يقوله لي نجلي وما يقوله لي الأطباء.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وأضاف : كان وقتا طويلا ولكن من الرائع أن أعود وأتمنى فقط أن نحقق الفوز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وقضى فيرجسون عدة أيام في العناية المركزة بعد عملية جراحية بسبب نزيف في المخ يوم 5 مايو الماضي، وقضي فترة النقاهة في المنزل منذ خروجه من المستشفى.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

البطولة: كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

المباراة: وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد ربع النهائي

الملعب: مولينيو

الحكم: مارتن أتكينسون

التوقيت: اليوم السبت الموافق 16-3-2019 في تمام الساعة 9:55 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

BBC One

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 2 FR

Ziggo Sport Select HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium