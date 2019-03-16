القاهرة- الوئام:

يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الأهلى المصري نظيره شبيبة الساورة الجزائرى، فى الجولة الأخيرة والحاسمة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا للأندية، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، فى السادسة مساءًا اليوم السبت الموافق 16-3-2019.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائرى بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويسعى الأهلى فى تخطى عقبة دورى المجموعات من خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى، وتحقيق الفوز على المنافسة المتصدر على القمة بـرصيد 8 نقاط، حيث يحتاج الأهلى نقاط المباراة كاملة حتى يضمن له مباشرة التأهل إلى دورى ثمن النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائرى بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

يدخل الأهلى اللقاء وفى جعبته 7 نقاط محتل به المركز الثانى ولكن هزيمة الفريق فى الجولة الخامسة امام فيتا كلوب، اعادت الأمل لكل فرق المجموعة من خطف بطاقة التأهل للدور الثانى، بجانب فوز الفريق الجزائرى على سيمبا التنزانى، ليرتفع رصيده إلى النقطة الثامنة، فى صدارة المجموعة، بينما يتزيل سيمبا التنزانى برصيد 6 نقاط.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائرى بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

يلعب الأهلى بتشكيل مكون من: على لطفى – محمد هانى – سعد سمير – ايمن أشرف – على معلول – عمرو السولية – رامى ربيعه – اجاى – ناصر ماهر – رمضان صبحى – وأزارو.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائرى بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

على الجانب الاخر فاز شبيبة الساورة الجزائري على ضيفه سيمبا التنزاني 2-صفر في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائرى بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وسجل كل من سيد علي يحيى شريف (18) ومحمد الأمين حامية من ركلة جزاء (51) هدفي الفريق الجزائري.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائرى بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وقفز الساورة إلى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط فيما يأتي الأهلي المصري في مركز الوصافة (7 نقاط) وبفارق المواجهات عن فيتا كلوب الكونغولي الثالث فيما يحتل سيمبا المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائرى بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وستكون مبارة اليوم حاسمة جداً للصعود فيما يواجه سيمبا نادي فيتا كلوب .

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائرى بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائرى في دوري أبطال أفريقيا

البطولة: دوري ابطال افريقيا

المباراة: الأهلي – مصر ضد شبيبة الساورة – الجزائر المجموعات الجولة: 6

المعلب: ستاد برج العرب

الحكم: صادق السالمي

التوقيت: اليوم السبت الموافق 16-3-2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 1