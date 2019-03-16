مدريد - الوئام:

ستضع مباراة ريال مدريد مع سلتا فيغو في الدوري الاسباني مساء اليوم زين الدين زيدان في موقف لا يفوّت لإثبات قدرته على اقتناص الفوز بعد أيام فقط من تعيينه مدرباً لبطل أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

وفرضت مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو التي ستقام في سانتياغو برنابيو نفسها كأهم مباريات البث المباشر نظراً لضرورة فوز الملكي للحفاظ على أمله الطفيف للصراع على لقب الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

وسيؤدي فوز سلتا فيغو لقتل آمال ريال مدريد بشكل نهائي ولو نظرياً بسبب ابتعاد برشلونة عنه بفارق 12 نقطة قبل انطلاق المرحلة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

على الجانب الاخر يسعى سلتا فيغو يريد للهروب من شبح الهبوط هذا الموسم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

وذكرت تقارير اعلامية أن مدافع بورتو البرتغالي الدولي إيدر ميليتو سيوقع في نهاية الموسم مقابل 50 مليون يورو (42.7 مليون جنيه إسترليني) لنادي ريال مدريد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

وقد وافق اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا على عقد مدته ست سنوات مع مدريد وسيصبح أول مدرب يوقعه المدرب زين الدين زيدان بعد عودته إلى سانتياغو بيرنابيو هذا الأسبوع ، في حين أن رسوم الانتقالات تعد بمثابة رقم قياسي لنادي برتغالي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

وكان ميلاو الذي انضم إلى بورتو العام الماضي من ساو باولو لاول مرة في البرازيل في سبتمبر الماضي بفوزه 5-0 على السلفادور.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

وسيضيف منافسة إلى دفاع مدريد الذي لا يزال يعتمد على الشيخوخة سيرجيو راموس الذي تم إيقافه عندما خرج من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة 4-1 على أرضه أمام أياكس أمستردام في وقت سابق من هذا الشهر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

من جهة اخرى عاد إيسكو ألاركون لقائمة فريقه ريال مدريد التي تواجه سيلتا فيجو اليوم السبت في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

المدرب زين الدين زيدان العائد لتولي المسؤولية هذا الأسبوع، اختار قائمته الأولى في ولايته الثانية، ولم يتغافل عن ضم إيسكو الذي تم تهميشه بالكامل في عهد سانتياجو سولاري المدرب السابق للفريق.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

صانع الألعاب الإسباني خرج من قائمة ريال مدريد في مباراة برشلونة بالجولة 26 من الدوري، ثم مباراة أياكس أمستردام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مما أثار غضبه ودفعه للتغيُب عن اجتماع الفريق قبل المباراة التي شهدت توديع ريال مدريد للمسابقة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

لاحقا تعرّض إيسكو لعقوبة إدارية من ناديه، وتم استبعاده من مباراة بلد الوليد الأخيرة لـ سولاري الذي لم يشركه في أي مباراة بالدوري بشكل أساسي طوال ولايته.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

القائمة شهدت غياب الرباعي: داني كارباخال، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ماركوس يورنتي بداعي الإصابة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

بينما يبتعد البرازيلي كاسيميرو للإيقاف بعد تحصُله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام بلد الوليد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بث مباشر في الدوري الاسباني

موعد مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو في الدوري الاسباني

البطولة: الدوري الاسباني لكرة القدم

المباراة: ريال مدريد ضد سلتا فيغو

الملعب: سانتياجو برنابيو

المعلق : احمد الطيب

الحكم: خوان مارتينيز مونويرا

التوقيت: اليوم السبت الموافق 16-3-2019 في تمام الساعة : 5:15 مساء بتوقيت مصر والساعة : 6:15 مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة:

Canal + Sport 2 Polska

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 1 FR

Ziggo Sport Voetbal

CBC SPORT HD

LaLiga TV Bar

beIN LaLiga HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 HD portugal