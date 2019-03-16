الرياض- الوئام:

سيكون نادي النصر مطالبًا بالتعافي سريعًا من تعثره الآسيوي والتركيز على الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، على أمل فرض الضغط على الهلال المتصدر.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

ولا بديل للنصر عن الفوز اليوم السبت الموافق 16-3-2019 على الوحدة صاحب الأداء المتطور في الفترة الأخيرة، حتى يقلص الفارق ولو بشكل مؤقت إلى نقطة واحدة مع الهلال حامل اللقب.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

وقبل سبع جولات من النهاية، يحتل النصر المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الهلال، الذي سينتظر حتى 23 مارس آذار لمواجهة أُحد، فريق الذيل.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

وفاز النصر في آخر خمس مباريات في الدوري على القادسية والأهلي والفيحاء والشباب والاتفاق، لكنه في المقابل بدأ مسيرته في دوري أبطال آسيا بشكل كارثي.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

وخسر النصر 1-صفر في ضيافة الوصل الإماراتي مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتعثر أمام ذوب آهان الإيراني 3-2، بعدما أهدر الهداف عبد الرزاق حمد الله ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ورد المنافس بتسجيل هدف الانتصار بعد خطأ دفاعي.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

ولن تكون مهمة النصر سهلة أمام الوحدة بقيادة المدرب المصري أحمد حسام (ميدو)، الذي قدم عرضًا قويًا في التعادل 1-1 مع الهلال في الجولة الماضية ويحتل المركز السادس.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

وجاء تعادل الوحدة مع الهلال بعدما حقق المتصدر ستة انتصارات متتالية، وبدا في طريق مفتوح نحو الاحتفاظ باللقب.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي KSA SPORTS ودوري بلس.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

وسيكون الاتحاد في موقف مشابه بعض الشيء للنصر إذ سيرغب في التعافي من هزيمته الآسيوية، لكنه في المقابل سيأمل في مواصلة رحلة الهروب من الهبوط.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

وخسر الاتحاد 4-1 أمام الوحدة الإماراتي، يوم الاثنين، رغم واقع فوزه 5-1 على الريان القطري في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري الأبطال.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

وسينصب تفكير الاتحاد، بقيادة مدربه العائد خوسيه لويس سييرا، على تحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري عندما يواجه الحزم صاحب المركز الـ 12.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

وتقدم الاتحاد بطل آسيا 2004 و2005 إلى المركز الـ 14 في الدوري المحلي برصيد 19 نقطة، ويتأخر بخمس نقاط عن الحزم، لذا لا بديل عن الفوز لتقليص الفارق.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

اذن فالمباراة ثأرية ومصيرية للضيف النصر الثاني بـ52 نقطة، الطامح لتقريب الفارق النقطي ‏مع الهلال، ورد اعتباره من خسارة مثيرة في الدور الأول بأرضه بنتيجة (1-2)، امام الوحدة ‏السادس بـ36 نقطة.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

لكن “فرسان مكة” أصحاب الأداء العالي هذا الموسم يرغبون في ‏إلحاق الهزيمة بالوصيف بعد التعادل مع المتصدر، وتكرار التفوق على “العالمي” ‏في ملعب النار بدعم جماهيري كبير.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

من جهة أخرى أبعد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا عن قائمة الفريق التي تواجه الوحدة اليوم لعدم اكتمال جاهزيته البدنية واللياقية، فيما تأكدت مشاركة كل من البرازيلي برونو والمغربي مرابط من بداية المباراة.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

البطولة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

المباراة: الوحدة ضد النصر

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

التوقيت: اليوم السبت الموافق 16-3-2019 في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة:

تذاع عبر قناتي KSA SPORTS ودوري بلس