ترامب يوقع أول فيتو في ولايته لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

الوئام-متابعات

لجأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة الى الفيتو لتعطيل قرار تبناه الكونغرس،ورصد أموال عاجلة لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب في المكتب البيضوي “الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار ومن واجبي اللجوء الى الفيتو”.

وهي المرة الاولى يلجأ ترامب الى الفيتو منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عامين