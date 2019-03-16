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تدني الرؤية الأفقية

طقس اليوم: الغبار يضرب 7 مناطق سعودية

طقس اليوم: الغبار يضرب 7 مناطق سعودية
weam.co/580037
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة،و ارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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