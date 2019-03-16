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وزارة الصحة تقدم الدعم وتستقطب الكفاءات المميزة

الشمراني: القطاع الصحي في المملكة رافدًا قويًا لجذب رؤوس الأموال

الشمراني: القطاع الصحي في المملكة رافدًا قويًا لجذب رؤوس الأموال
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الرياض- الوئام:

قال رئيس اتحاد المجمعات الطبية الدكتور علي الشمراني ان وزارة الصحة تقدم الدعم الكبير للقطاع الصحي الخاص وان ما يحظى يعكس مدى الاهتمام بصحة الإنسان في المملكة مبينا الدور الذي تقدمة الوزارة في دعم القطاع الصحي وذلك من خلال تنمية المهارات واستقطاب الكفاءات العاليه للعمل في القطاع الصحي.

وقال الشمراني في كلمته خلال انعقاد اللقاء التشاوري الثالث للاتحاد في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ان القطاع الصحي في المملكة يعد من الروافد الاستثمارية والاقتصادية الكبيره وذلك لما يشكلة من أهمية كبيرة في جذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وأكد الشمراني أهمية تحسين الخدمة المقدمة من القطاع الصحي والرفع من مستوى الجودة الصحية من خلال منظومة رقابية متكاملة مثمنا الدور الذي يقوم به وزير الصحة في وضع القرارات الصائبة المتعلقة في تامين الرعاية الصحية الفعالة التي تطبق احدث المعايير العالمية

وأوضح الشمراني أهمية تعزيز مفاهيم الجودة العالية والتي تعتبر كأحد اهم المقاييس المتأصلة في تقييم الكفاءات المهنية الإدارية على ان يدعم ذلك إنشاء وتكوين واندماج كيانات لديها كفاءات علمية وقيادية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية مشيرا الى أهمية انعقاد مثل هذه الملتقيات التي تعكس التفاؤل والبناء الإيجابي اللازمة لمواجه التحديات والخروج بمقترحات تسهم في تفعيل دور القطاع الصحي وجذب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال.

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