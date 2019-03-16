كبار أوروبا يهددون بمقاطعة مونديال الأندية

بروكسل- الوئام:

قالت أندية أوروبية كبرى إنها ستقاطع نسخة جديدة من كأس العالم للأندية يقترحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأمر الذي يلقي بشكوك عميقة إزاء خطط جياني‭ ‬إنفانتينو، ويعرض اللعبة لحالة انقسام كبير على الصعيد الدولي.

وكان رئيس فيفا، إنفانتينو، يأمل في الحصول هذا الأسبوع على دعم من أجل استحداث بطولتين جديدتين مربحتين إحداهما دوري الأمم العالمي بمشاركة منتخبات وطنية والثانية نسخة معدلة من كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقاً، على أن تنطلق نسخة “استكشافية” من البطولتين في 2021.

واضطر إنفانتينو للتخلي عن خطته بشأن دوري الأمم العالمي حتى قبل اجتماع فيفا اليوم الجمعة، بسبب عدم وجود إجماع على البطولة وتكدس جدول الارتباطات الدولية.

لكن إنفانتينو يرغب في المضي قدماً في خططه لإطلاق نسخة تجريبية من كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقاً، في ظل توقعات أن يسمح مجلس فيفا بتمرير الفكرة قبل اجتماع الجمعية العمومية المقرر في يونيو (حزيران) المقبل والذي سيطلب منه التصديق على الخطة.

لكن رابطة الأندية الأوروبية برئاسة أندريا أنييلي، وهو أيضاً رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أرسلت خطاباً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وإنفانتينو موقعاً من 15 عضواً في مجلس الإدارة ومنهم مسؤولون في مانشستر يونايتد وبرشلونة وأياكس أمستردام يتضمن معارضة صريحة لهذه المقترحات.

وورد في الخطاب، الذي نشرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية مقتطفات منه، أن الرابطة “تعارض بشدة أي مقتراحات تتعلق بتحديث كأس العالم للأندية في هذا التوقيت وتؤكد أن أندية الرابطة لن تشارك في هذه البطولة”.

وتضم الرابطة 232 نادياً أوروبياً، بما في ذلك جميع الفرق الكبيرة التي من المتوقع أن تشارك في كأس العالم للأندية.

وتقول الرابطة إنه “لا يمكن اتخاذ قرار بشأن بطولات جديدة محتملة إلا في إطار اتفاق عام على شكل خريطة الالتزامات الدولية في فترة ما بعد عام 2024”.

ورفض متحدث باسم رابطة الأندية الأوروبية التعليق على محتوى الرسالة، لكنه قال إن “الرابطة ستعقد اجتماعاً في وقت لاحق هذا الشهر لمناقشة الوضع”.

وأضاف المتحدث باسم الرابطة: “نتابع تطورات اجتماع مجلس فيفا عن كثب.. أي قرار سيؤثر على الأندية الأعضاء في الرابطة ستتم مناقشته وتقييمه بالتفصيل في اجتماع مجلس الإدارة المقبل في 26 مارس (آذار) الجاري”.

التزامات تعاقدية

وأشار الخطاب إلى اتفاق يعود تاريخه إلى 2015 بين رابطة الأندية الأوروبية وفيفا، وقال إن “أي قرار سيتخذ ضد رغبة الرابطة لن يكون متوافقاً مع هذا الاتفاق”.

وينص الاتفاق على أن “أي تغيير على جدول المباريات الدولية، يستلزم موافقة صريحة من رابطة الأندية الأوروبية”.

وأضاف الخطاب: “لهذا السبب نحن واثقون تماماً أن فيفا سيحترم التزاماته التعاقدية ونحتفظ بجميع الحقوق في هذا الصدد”.

ولا تجذب النسخة الحالية من كأس العالم للأندية التي تقام سنوياً بمشاركة سبعة فرق اهتماماً كبيراً في أوروبا، التي تمثل مركز ثقل في كرة القدم العالمية.

ومن غير المرجح أن يعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطط إنفانتينو في اجتماع مجلس فيفا اليوم الجمعة، مع توقعات بتأجيل المقترحات لاجتماع آخر قبل انعقاد الجمعية العمومية لفيفا في يونيو (حزيران) المقبل.

ولكن من الصعب مشاهدة نسخة جديدة من البطولة في 2021 بغياب كبرى الأندية الأوروبية التي تجذب الاهتمام.

كما سيبحث مجلس فيفا في ميامي إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 من 32 إلى 48، وهو ما يعني احتمال زيادة عدد الدول المستضيفة للبطولة.