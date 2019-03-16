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متمنين المزيد من التقدم والازدهار

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني
weam.co/580056
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز، رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز رئيس إيرلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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