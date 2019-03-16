850 شخصا يشاركون في “امشي 30 دقيقة” بمكة المكرمة

مكة المكرمة - الوئام:

قال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أن أكثر من ٨٥٠ شخصا شاركوا في فعالية رياضية، نظمتها وزارة الصحة.

وأوضح العتيبي أن عدد الذين شاركوا من الجنسين من عمر تجاوز ال ٦٠ عام إلى الأطفال دون سن ال٩ سنوات ومن مختلف الفئات العمرية بالفعالية من خلال الموقع الإلكتروني لفريق مشاة مكة المكرمة التطوعي، و ١٨٣ مشتركا.

وأطلقت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس، فعالية رياضة المشي، برعاية الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، تحت شعار “امشي٣٠ دقيقة”، وبحضور المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير، ونائبه المساعد للخدمات العلاجي، الدكتور حاتم خوقير، وعدد من مسؤولي صحة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية، بهدف التشجيع على ممارسة المشي ونشر الثقافة الصحية في المجتمع المكي.

وذكر الدكتور وائل مطير أن وزارة الصحة أطلقت هذه المبادرة الصحية التوعوية الترفيهية من مدينة الرياض بقيادة معالي وزير الصحة، وتعميمها على جميع مدن ومحافظات المملكة، واليوم تدشنها صحة مكة المكرمة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ممثلة في مجمع البشري الطبي الداعم للفعالية، بالإضافة إلى فريق أنا صحي التطوعي ومشاة مكة وجمعية مراكز الأحياء وجمعية الكشافة والعيادات المتنقلة التابعة لإدارة الصحة العامة والمستشفى المتنقل التابع لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي لممارسة رياضة المشي لمدة ٣٠ دقيقة.

مبينا أن هذه الفعالية تميزت بمشاركة مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث والأطفال دون سن التاسعة بالإضافة إلى كبار السن، موضحا أن هذه الرياضة موجودة في المجتمع وتمارس بشكل يومي للجنسين ووزارة الصحة من خلال هذه المبادرة تعزز ثقافة المشي وأهميتها في منع الأمراض والتخفيف من سلبياتها بالاضافة الى المحافظة على اللياقة البدنية ليصبح المشي أسلوب حياتنا اليومية.