الذهب يرتفع مسجلاً مكاسب لثاني أسبوع على التوالي

لندن- الوئام:

انتعش الذهب بعد انخفاضه واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، لينهي الجلسة مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1301.13 دولار للأوقية ومسجلا مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1302.9 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب دعما من انخفاض الدولار مقابل عملات منافسة متأثرا سلبا ببيانات ضعيفة لإنتاج قطاع الصناعات التحويلية، قبل

اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يلقي المزيد من الضوء على توقعات أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.28 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.2 بالمئة إلى 828.00 دولارا للأوقية.