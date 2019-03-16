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تبدأ بالإهانة وتصل إلى القتل

ألمانيا: نحو ألفي جريمة ارتكبت في حق لاجئين في 2018

ألمانيا: نحو ألفي جريمة ارتكبت في حق لاجئين في 2018
Eritrean migrants walk after arriving by plane from Italy at the first registration camp in Erding near Munich, Germany, November 15, 2016. REUTERS/Michael Dalder
weam.co/580084
برلين - الوئام:

سجلت سلطات الأمن الألمانية نحو ألفي جريمة ارتُكبت بحق لاجئين، ونزل إيواء في البلاد العام الماضي.

وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” أن هذه الجرائم تتراوح بين الإهانة والأضرار المادية وتصل إلى حد التسبب في إصابات جسدية خطيرة والقتل.

وبحسب الرد، الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، فإن معظم الاعتداءات 1775 جريمة كانت تستهدف لاجئين خارج
نزل اللجوء، بينما استهدفت 173 جريمة نزل لاجئين. وأسفرت هذه الجرائم عن إصابة 315 شخصا.

وتراجع بذلك عدد الجرائم التي استهدفت لاجئين مقارنة بعامي 2016 و .2017  وبحسب إحصائية الشرطة للجرائم ذات الدوافع السياسية، بلغ عدد الجرائم  التي استهدفت لاجئين عام 2016 نحو 2560 اعتداء على لاجئين و995 هجوما
على نزل لهم، بينما بلغ العدد في عام 2017نحو 1900 اعتداء و312 هجوما.

وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب “اليسار”، أولا يلبكه: “جرائم العنف والتهديد بالسلاح أو بالمواد المتفجرة تحدث يوميا وفقا للإحصائيات… مسؤولية هذا العنف لا يتحملها حزب البديل من أجل ألمانيا وحده، بل أيضا مجموعات يمينية أخرى تنشر التحريض العنصري في كل مكان. الذنب يتحمله أيضا التحالف المسيحي، الذي لا يدع فرصة إلا ويصف طالبي اللجوء بالمجرمين ويشيطن الهجرة. يجب وضع حد لذلك”.

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