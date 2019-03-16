“واتساب” يحارب الشائعات والأكاذيب بميزة جديدة

الوئام - وكالات

يعمل تطبيق التراسل الفوري “واتساب” على مكافحة الأخبار الكاذبة والإشاعات، وتوصل إلى تفعيل ميزة جديدة وهي تمكين المستخدمين من البحث عن الصور التي تصلهم عبر الخدمة، وذلك استمرارًا لحملة بدأتها في شهر يناير الماضي مع جعل الحد الأقصى للمستخدمين الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم بـ 5 فقط.

ووجد موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآي أو إس، أن الخدمة تختبر في الوقت الحالي ميزة جديدة باسم “ابحث عن الصورة”، وهو خيار جديد يسمح للمستخدمين بالبحث عن الصور بواسطة محرك البحث غوغل.

وبرفع الصور إلى غوغل، ثم البحث عنها، فإنه سيكون بالإمكان معرفة أصل الصورة. وقال الموقع: “ستكون هذه الميزة مفيدة للغاية لأنها يمكن أن تساعدنا على فهم ما إذا كانت الأخبار مزيفة: عندما تتلقى صورة، يمكنك محاولة البحث عنها على الويب باستخدام هذه الميزة، حتى تتمكن من اكتشاف ما إذا كانت قراءة معلومات مزيفة على الويب المتعلقة بتلك الصورة”.

وأشار الموقع إلى أنه ليس من المعلوم بعد متى سيقوم “واتساب” بإطلاق الميزة للجميع. وأضاف: “أستطيع أن أقول أن الميزة تبدو جاهزة مع عدم وجود أخطاء، لكننا نعلم أن واتساب اعتادت إصدار الميزات مع تأخير. دعونا ننتظر”.

يُشار إلى أن “واتساب” من أكثر تطبيقات التراسل الفوري شعبية في العالم. وهذا يجعله هدفًا رئيسيًا للأخبار المزيفة. ففي الهند، حيث يحظى التطبيق بشعبية كبيرة، أدت المعلومات الخاطئة التي انتشرت على الخدمة إلى حدوث حالات قتل.

وتحاول خدمة واتساب، التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم، العثور على طرق لوقف إساءة استخدام التطبيق، في أعقاب المخاوف العالمية من استخدام المنصة لنشر الأخبار المزيفة، والصور التي يتم التلاعب بها، ومقاطع الفيديو خارج السياق، والخدع الصوتية، بدون أي طريقة للتأكد من مصدرها أو طريق وصولها.

ويسمح التشفير الشامل للتطبيق لمئات من المستخدمين بتبادل النصوص والصور والفيديو خارج نطاق مدققي الحقائق المستقلين أو حتى منصة واتساب نفسها.